08 марта 2026 в 12:13

Фицо обвинил Зеленского в подготовке подрыва «Дружбы»

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Украинский глава Владимир Зеленский может уничтожить нефтепровод «Дружба», прокачку по которому Киев остановил еще в конце января, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик провел параллель с подрывом газопровода «Северный поток», который, по его мнению, не мог произойти без ведома президента Украины.

Если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что Зеленский способен нефтепровод уничтожить. <...> Ведь и уничтожение подводного газопровода «Северный поток» украинскими специальными подразделениями не могло произойти без его ведома, — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении охраны энергетических объектов страны в связи с угрозой диверсий со стороны Украины. Глава правительства сослался на заявления Зеленского о недопущении российских энергопоставок в Европу и напомнил о подрыве газопроводов «Северный поток».

Кроме того, он сообщил о намерении применить финансовые и политические рычаги, чтобы принудить Украину возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Выступая перед Торгово-промышленной палатой, глава правительства уточнил, что речь не идет о военной силе.

Словакия
Украина
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
нефтепровод «Дружба»
