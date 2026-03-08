«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе

Развитие кризиса на Украине связано с поступками стран Запада, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, государства на Западе совершают «системные ошибки».

Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас, это, безусловно, ошибка, прежде всего, западных стран. Ошибка системная, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, США и Украина достигли продвижения по ряду вопросов в ходе трехсторонних переговоров. По его словам, оно касается вопросов гуманитарного характера, а также мониторинга возможных договоренностей. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что конкретные решения по конфликту на Украине пока не приняты.