09 марта 2026 в 05:34

Главные переговорщики Трампа посетят ближневосточную страну

Axios: Уиткофф и Кушнер 10 марта полетят в Израиль на встречу с Нетаньяху

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Фото: Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и влиятельный миллиардер — зять президента США Джаред Кушнер — 10 марта вылетят в Израиль, сообщил в социальной сети Х журналист портала Axios Барак Равид. Там они встретятся с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Повестка грядущих переговоров пока неизвестна. Также не сообщается, сколько продлится срочный визит американских переговорщиков в Тель-Авив. На данный момент официальные лица двух стран воздерживаются от комментариев относительно деталей предстоящих переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с Биньямином Нетаньяху. Американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.

До этого американский президент указал, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Глава государства сделал такой вывод исходя из того, что Тегеран прекратил наносить по ним удары. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции Ирана грезами.

