Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве Рубио подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в Женеве 17 февраля

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и предприниматель, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в переговорах России, США и Украины в Женеве 17 февраля, заявил в беседе с агентством Bloomberg глава Госдепартамента США Марко Рубио. По его словам, необходимо добиться окончательного решения по вопросу украинского конфликта.

Наши переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посвятили этому огромное количество времени, у них будут новые встречи во вторник по этой теме, — подчеркнул политик.

Ранее Рубио отметил, что переговорный процесс по Украине застопорился на самых сложных вопросах, работа над которыми еще не завершена. Он назвал это плохой новостью, признав, что именно эти пункты требуют дальнейших усилий.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, участие в мероприятии примет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Тем временем стало известно, что власти США усилили давление на Украину, склоняя ее к уступкам в отношении Донбасса на переговорах с Москвой. По словам источника, Вашингтон пригрозил выйти из переговорного процесса, если Киев не пойдет на компромисс, в том числе путем проведения выборов.