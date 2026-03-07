Порча, измены, смерть в 46: как сложилась жизнь жен и детей Андрея Миронова

7 марта исполнилось бы 85 лет народному артисту РСФСР Андрею Миронову. Он ушел из жизни в 46, от последствий тяжелого заболевания. Каким был актер, как сложились судьбы трех любимых им женщин и самых близких для него людей, рассказывает NEWS.ru.

Кем были родители Андрея Миронова

Будущий любимец зрителей появился на свет в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. Во время Великой Отечественной войны они работали во фронтовых концертных бригадах, рассказывала NEWS.ru коллега Миронова по Театру сатиры актриса Зоя Зелинская незадолго до своей смерти в 2024 году.

Новорожденного сына Менакер и Миронова возили с собой — не с кем было его оставить. «А у ребеночка оказалось слабое здоровье, врожденная болезнь сосудов головного мозга. Об этом позже узнали, когда Андрюша уже взрослым был. А в 1940-е годы какие обследования и врачи? Никаких — война! Жив-накормлен сынок, и слава богу, как говорится», — с горечью делилась Зоя Николаевна. Она считала: из-за не вылеченной вовремя болезни Миронов и ушел фактически на взлете, в 46 лет.

Его отец Александр Семенович умер за пять лет до смерти сына, причем накануне дня рождения Андрея — 6 марта 1982 года. Мать Мария Владимировна пережила своего единственного ребенка на 10 лет. «Страшно представить, как Мария Владимировна жила 10 лет без сына. Совершенно одна, в квартире, где все стены были увешаны портретами ее Андрюши», — делилась Зелинская.

Кого любил Андрей Миронов и на ком был женат

Первой большой любовью Миронова, по мнению Зои Николаевны, была актриса Наталья Фатеева. Они вместе снимались в фильме «Три плюс два». «Мама Андрея мне рассказывала, что Фатеева сама его бросила, полюбив другого. Он страдал так сильно, говорила Мария Владимировна, что даже хотел застрелиться», — вспоминала Зелинская.

Первой официальной супругой Миронова стала актриса Екатерина Градова. Познакомились они в Театре сатиры. Екатерину Георгиевну туда приняли по окончании Школы-студии МХАТ, а Андрей Александрович уже там работал.

«На съемках „Семнадцати мгновений весны“ заходит бабушка-администратор и говорит мне, мол, там к тебе мужчина приехал, сказал — „жаних“. Я вышла на улицу — стоит Андрей возле своей машины, любезно открывает мне пассажирскую дверь. На заднем сиденье вижу огроменный букет сирени. Мария Владимировна, его мама, потом рассказывала, смеясь, что он „все кусты на даче оборвал“. С тех пор сирень у меня ассоциируется с Андреем», — делилась Градова в интервью журналу «Караван историй».

Наталья Фатеева и Андрей Миронов в фильме «Три плюс два», 1963 год Фото: РИА Новости

Ее брак с Мироновым продлился пять лет, а расстались супруги якобы из-за его измен. По словам Екатерины Георгиевны, Андрей Александрович даже после развода очень часто приходил к ней, уговаривая «начать все сначала». Но она будто бы отказывалась, боясь, что снова будут проблемы.

«Его обожали женщины, стремились перетянуть к себе любой ценой. Одна артистка нашего театра даже наводила на меня порчу из-за Андрея. Она страстно желала, чтобы он был с нею, а не со мной. Я тогда очень сильно заболела и чуть не умерла», — признавалась артистка.

После смерти Миронова Градова ушла из актерской профессии. Она окончила Свято-Тихоновский богословский институт, преподавала в сельской школе Владимирской области предмет «Живое слово» (русская речь и литература). Со вторым мужем физиком Игорем Тимофеевым они усыновили ребенка из детского дома.

Миронов через год после развода с Градовой женился на актрисе Ларисе Голубкиной, воспитывал ее дочь Марию. «Приходилось слышать от коллег, мол, у них был чуть ли не „договорной“ брак. Это неправда! Лариса сдувала с него пылинки, обеспечивала домашний уют. Она никогда не устраивала ему сцен ревности, даже если он вдруг увлекался партнершей на съемках, а такое бывало. Узнавая об этом, Лариса просто прилетала к Андрею и, улучив момент, говорила потихоньку, что все знает и „заранее прощает“», — рассказывал NEWS.ru близкий друг Голубкиной театральный режиссер Андрей Житинкин.

Андрей Миронов с дочерью Марией Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press

Он опроверг расхожее мнение, будто Миронов был якобы баловнем судьбы и ему от природы «все легко давалось». Это неправда, утверждает режиссер. «Андрей безумно много работал над собой, над ролями. Отшлифовывал каждое движение и для кино, и для спектаклей. Что в этот момент творилось с его кожей — кровила и лопалась (Миронов страдал хроническим фурункулезом. — NEWS.ru). Лариса стирала ему кровавые рубашки», — вспоминал Житинкин. Он напомнил, что этот брак продлился до последнего дня жизни актера.

Первая супруга Миронова Градова ушла из жизни в 2021 году в возрасте 74 лет. Второй — Голубкиной — не стало в марте год назад. Ей было 85.

91-летняя «роковая любовь» артиста Наталья Фатеева живет в Москве замкнуто. Она не общается ни с коллегами, ни со своими сыном и дочерью, ни с внуками и правнуками.

Кем стали дети и внуки Андрея Миронова

Дочь Андрея Миронова от брака с Екатериной Градовой Мария окончила Школу-студию МХАТ. Зрители знают ее по ролям в фильмах и сериалах «Свадьба», «Гибель империи», «Садовое кольцо», «Холоп-2», «Роднина» и многим другим. У нее два сына. Старшего назвала в честь отца — Андреем. Ему 33 года.

Он актер, играет в театре «Ленком Марка Захарова», снимается в кино. Женат на девушке по имени Ксения. «Внук всегда говорил мне, что женится один раз и навсегда. И выполняет свое обещание, он прекрасный сын, внук. И верный муж», — с гордостью делилась при жизни его бабушка Екатерина Градова. Младшему сыну Марии Мироновой Федору шесть лет.

Мария Голубкина также стала актрисой, окончив театральный институт имени Б. Щукина. Она известна зрителям по ролям в картинах «Ребро Адама», «Есенин», «Деревенская комедия», «Обоюдное согласие» и другим. В браке с шоуменом Николаем Фоменко родила дочь Анастасию и сына Ивана.

Актер Андрей Миронов Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Актер Андрей Миронов Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Режиссер Алла Сурикова с героями своих фильмов (слева направо): Николаем Караченцовым, Андреем Мироновым, Леонидом Ярмольником, 1986 год Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Актер Андрей Миронов в фильме «Сказка странствий» Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Актер Андрей Миронов в роли Орландо в фильме «Сказка странствий» (режиссер Александр Митта, совместное производство кинематографистов СССР, ЧССР и СРР) Фото: РИА Новости Народный артист РСФСР Андрей Миронов (слева) и артистка Татьяна Догилева (справа) в фильме режиссера Владимира Бортко «Блондинка за углом» киностудии «Ленфильм» Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин», режиссер Алексей Герман. Киностудия «Ленфильм», 1984 год. Главные герои фильма (слева направо) — Лапшин (артист Андрей Болтнев) и Ханин (артист Андрей Миронов) Фото: РИА Новости Народный артист РСФСР Андрей Миронов в роли американского журналиста Чарльза Брайта на съемках фильма «Победа» по одноименному роману писателя Александра Чаковского Фото: Галина Кмит/РИА Новости Актер Андрей Миронов в роли Ромы в кадре из художественного фильма «Три плюс два», 1963 год. Режиссер Генрих Оганисян, киностудия им. Горького, Рижская киностудия Фото: РИА Новости Жанна Прохоренко (в центре справа) в роли Ксюши в фильме «А если это любовь?» Слева — Андрей Миронов Фото: РИА Новости Актер Андрей Миронов в роли Энгельса (справа) в фильме Григория Рошаля «Год, как жизнь» Фото: РИА Новости Олег Ефремов (справа) в роли следователя Подберезовикова, Андрей Миронов (слева) в роли Димы Семицетова и Татьяна Гаврилова в роли жены Семицветова в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» Фото: РИА Новости Актеры Андрей Миронов (слева) и Анатолий Папанов в художественном фильме «Бриллиантовая рука» (режиссер Леонид Гайдай) Фото: РИА Новости

Из репертуарного театра ушла по финансовым причинам. «Я уборщице плачу 50. А артист в репертуарном театре [зарабатывает] тысяч 30. Да еще присутствуют хамство и унижения — не ценят, не уважают… Работаю в антрепризах. В два раза больше зарабатываю за один спектакль, чем артист в театре в месяц», — делилась артистка с NEWS.ru.

Голубкина увлекается конным спортом и участвует в соревнованиях. Она категорическая противница пластических операций. «Ничего нет красивого в том, что у всех актрис одинаковые губы и лицо не шевелится. Я считаю, что совершенно не занята ниша артисток, которые выглядят натурально. Посмотрите на Мерил Стрип, она прекрасна без пластики. И она — настоящая», — отмечала актриса.

