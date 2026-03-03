Скандал на интервью, отказ от брака, измены: как живет Мария Голубкина

Дочь Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова, актриса Мария Голубкина, рассказала, что недавно сбежала с интервью. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь артистки?

Почему Голубкина сбежала с интервью

Дочь Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова поделилась, что недавно отказалась от интервью, несмотря на обещанное вознаграждение.

Актриса считает, что артист оказывает значительную услугу, соглашаясь на беседу с журналистами, даже если ему за это платят.

«Потому что мне это интервью не надо. В общем, какое-то хамье. Журналистка мне сказала: „Тогда я не буду с вами разговаривать“. Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему», — поведала в своем блоге 52-летняя знаменитость.

Как сложилась личная жизнь Голубкиной

Голубкина была замужем за Николаем Фоменко с 1995 по 2008 год. Долгое время пара не делилась причинами расставания. В итоге Мария рассказала, что изменила мужу.

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит, и вряд ли он сейчас изменился», — заявляла она.

В 2023 году Голубкина заявила, что у нее есть еще множество претензий к бывшему мужу.

В одном из интервью артистка рассказала, что причиной их разрыва стало ее нежелание дать согласие на строительство бассейна Фоменко.

«Рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал мне, что я не дала ему построить бассейн. А он его построил в итоге. У него дом еще больше, чем у меня. Я спрашивала: „Ну как?“. Он отвечал, что это ужас. Когда он уезжает, ему надо все оббежать, закрыть все окна. Бассейн — это постоянные траты на химию, плюс чистить надо. Там плесень, водоросли», — отмечала она.

Почему Голубкина больше не выйдет замуж

Голубкина также поделилась, что она одинока.

«Родственных душ у меня много, только у всех свои дела и семьи. Дети за границей. Времени свободного вагон», — рассказала Мария.

Осенью 2025 года Голубкина была замечена на публичном мероприятии в компании мужчины, который обнимал ее за талию. Это вызвало слухи о новом романе и предположения о возможной скорой свадьбе актрисы.

Артистка опровергла слухи о своем замужестве, отметив, что ее сердце пока не занято и никаких намерений связать себя узами брака у нее нет.

«Это не мой спутник. У меня был отпуск, заехали с компанией на фестиваль по приглашению моих друзей. Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл. Нет-нет. Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года», — заверила знаменитость.

