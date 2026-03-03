Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 04:01

КСИР отчитался о масштабной атаке на американских пехотинцев

КСИР: дроны и ракеты атаковали группу из 160 солдат США в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нападении на группу американских солдат в ОАЭ. Как сообщила пресс-служба организации, удар ракетным вооружением и беспилотной авиацией был нанесен по базе в Дубае, на территории которой находились 160 военнослужащих США.

Официального подтверждения этой информации от властей ОАЭ и американского командования пока не было. Также ничего не известно о масштабе возможных повреждениях и потерях среди личного состава базы. Достоверность предоставленной иранской стороной информации и факт нанесения удара остаются неподтвержденными.

Ранее КСИР обнародовал кадры масштабного пожара, вспыхнувшего в столице Саудовской Аравии в посольстве США. Пресс-служба организации отметила, что атака на дипмиссию является логическим продолжением ударов, нанесенных по военным базам и отелям, где размещались военные США. После этого пришел черед уничтожения американских политических центров в регионе, уточнили в КСИР.

До этого Вооруженные силы Ирана передавали, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Общее число сбитых дронов с начала эскалации достигло 29 единиц.

