Раскрыты подробности крупного пожара в посольстве США в Эр-Рияде МО Саудовской Аравии: пожар в посольстве США в Эр-Рияде вызвала атака БПЛА

Пожар на территории посольства США в Эр-Рияде начался в результате атаки беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны Саудовской Аравии. Всего по зданию дипмиссии ударило два дрона.

Согласно сведениям ведомства, площадь пожара оказалась небольшая. Здание диппредставительства не получило значительного материального ущерба.

Позже журналист Fox News Дженнифер Гриффин уточнил, что при ударе дронов никто не пострадал. На территории посольства в момент атаки не было людей.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на фоне масштабной ответной кампании Ирана. Она была начата после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и семерых генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в результате ударов США и Израиля 28 февраля.

КСИР также обнародовал кадры масштабного пожара, вспыхнувшего в столице Саудовской Аравии в посольстве США. На опубликованном видео, предположительно, запечатлена Южная кольцевая дорога города, где также фиксируются последствия инцидента.

До этого Вооруженные силы Ирана передавали, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Инциденты произошли в воздушном пространстве в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера.