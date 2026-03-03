«Сильно»: Дмитриев восхитился прогулкой президента ОАЭ в Dubai Mall

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети Х высоко оценил недавнее появление президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в сопровождении министра обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда в одном из крупнейших торговых центров Дубая Dubai Mall. По мнению спецпредставителя президента РФ, этот публичный шаг несет в себе важный сигнал для международного сообщества на фоне текущей геополитической обстановки.

Сильное послание. Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании, — написал Дмитриев.

Ранее прибывший в аэропорт Шереметьево рейсом из Абу-Даби россиянин Илья рассказал, что жители Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на напряженную обстановку в регионе, сохраняют спокойствие. Они попросту не видят причин для паники среди приезжих.

До этого живущие в крупных городах ОАЭ россияне рассказали о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по американским и израильским целям в регионе. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе.