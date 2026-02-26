«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава польского правительства Дональд Туск — сладкая парочка, заявила в своем Telegram-канале журналистка «Россия 1» Ольга Скабеева. Именно так она прокомментировала видеозапись, на которой европейский политик складывает пальцы в форме сердца, а затем кладет руки на плечи армянского коллеги.

Сладкая парочка, — написала ведущая.

Ранее подписчики и блогеры начали создавать пародийные ролики, высмеивающие премьер-министра Армении. Поводом для этого стало видео, которое политик опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах он предстал в меланхоличном настроении, размышляя под старую композицию певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Некоторые комментаторы неожиданно заявили, что после этого ролика стали фанатами Пашиняна.

Также Пашинян опубликовал пост во время поездки в Берлин. Видео сопровождалось хитом группы Modern Talking You’re My Heart, You’re My Soul. Сначала премьер показал вид из окна на Бранденбургские ворота, а затем, установив телефон, сложил руки в форме сердца прямо перед камерой.