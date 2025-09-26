«До конца оставалась надежда на чудо»: Скабеева о смерти Кеосаяна Скабеева призналась, что надеялась на чудо в ситуации с Кеосаяном

В тяжелой ситуации с режиссером Тиграном Кеосаяном до конца оставалась надежда на чудесный исход, заявила в Telegram-канале российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева. Она пожелала супруге ушедшего из жизни деятеля искусств Маргарите Симоньян сил справиться с горем.

До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите — держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная, — написала она.

Ранее главный редактор RT сообщила о смерти Кеосаяна, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет. По словам Симоньян, режиссер скончался ночью. Также она поблагодарила всех, кто молился за супруга.

До этого Симоньян рассказала, что проходит лечение от рака. В частности, главред заявила, что скоро появится в париках, и предложила подписчикам выбирать их вместе.

Симоньян публично сообщила о тяжелом заболевании и операции 7 сентября. Она объяснила свое решение говорить честно желанием поддержать людей, которые находятся в подобной ситуации и ищут поддержки у других.