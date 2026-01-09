Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео На Кубани Mercedes на всей скорости сбил школьницу на пешеходном переходе

В краснодарском Усть-Лабинске автомобиль Mercedes сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщил Telegram-канал «Краснодар Телетайп». Судя по кадрам, она держала в руках телефон и не посмотрела по сторонам, когда переходила дорогу.

Водитель при этом не сбавил скорость. От столкновения девочка подлетела на капот машины, на этом моменте видео оборвалось. Ребенка доставили в больницу, информации о ее состоянии пока нет.

Ранее трое человек, включая пятилетнего ребенка, погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Березники. Еще пятеро человек, среди которых было три ребенка, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

На трассе в Ивановской области до этого два автомобиля столкнулись лоб в лоб. При аварии пострадали три человека. Они получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, пациент погиб в ДТП с участием грузовика Mercedes и автомобиля скорой помощи в Омской области. Водитель фуры при развороте на перекрестке не дал дорогу другому автомобилю, двигавшемуся на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной.