Массовый сбой в работе Telegram 14 марта: что известно, была ли блокировка

Вечером 14 марта в России произошел массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера? Была ли блокировка приложения?

Где не работает Telegram 14 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 14 марта, пользователи Telegram столкнулись с массовым сбоем в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах.

По данным сервиса, о проблемах за сутки сообщили 908 пользователей, рост сообщений о сбоях наблюдается после 17:00 по московскому времени. Жалобы поступают на длительную загрузку чатов, сообщений, файлов, фото и видео.

Порядка 43% сообщений о сбоях в работе Telegram 14 марта приходятся на Москву, 16% — на Санкт-Петербург, 6% — на Московскую и Брянскую области, 5% — на Белгородскую область, 3% — на Смоленскую и Ярославскую области, 2% — на Краснодарский край и Воронежскую область, 1% — на Тюмень, Тверскую, Свердловскую, Ростовскую, Владимирскую, ивановскую, Нижегородскую, Калужскую и Иркутскую области.

Почему не работает Telegram 14 марта

Ограничения в отношении Telegram были введены Роскомнадзором в феврале из-за нарушений мессенджером российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

В ведомстве заявили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». В пресс-службе ведомства отметили, что администраторы мессенджера каждый день удаляют до сотни таких ботов, но принципиального изменения ситуации на настоящий момент не произошло.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, администрация Telegram не хочет работать вместе с российским руководством. Замедление сервисов приложения осуществляется на основе требований федерального законодательства, заверил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда могут заблокировать Telegram в России

На настоящий момент Telegram не входит в перечень заблокированных на территории РФ сайтов и приложений.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщил, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке мессенджера.

«По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорится в сообщении канала.

Почему Telegram не будет работать через VPN

В случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не получится, так как обходы тоже «подожмут», заявил депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — отметил он.

Могут ли отменить замедление Telegram

Глава комитета по информполитике Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что есть надежда на снятие ограничений с мессенджера до 1 апреля, если его руководство откроет юрлицо, будет хранить персональные данные и платить налоги на территории России, а также заблокирует запрещенный в стране контент.

