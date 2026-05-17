День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 13:00

Масштабы смертельной вспышки Эболы в Африке продолжают расти

Число жертв лихорадки Эбола на востоке ДР Конго выросло до 88 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек, сообщили представители Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. Согласно их заявлению, количество предположительных случаев заражения достигло 336.

На текущий день лихорадка Эбола привела к гибели 88 человек. Число предположительных случаев заболевания — 336, — говорится в сообщении.

До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что угрозы распространения лихорадки Эбола на территории России сейчас нет. В ведомстве добавили, что во всех пунктах пропуска действует усиленный контроль. Кроме того, задействована автоматизированная система «Периметр», которая оценивает эпидемиологические риски для каждого рейса, прибывающего в страну.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. По данным организации, к 16 мая в провинции Итури на востоке Конго зарегистрировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей.

Мир
Африка
ДР Конго
эбола
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.