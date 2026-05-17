Масштабы смертельной вспышки Эболы в Африке продолжают расти Число жертв лихорадки Эбола на востоке ДР Конго выросло до 88 человек

Число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек, сообщили представители Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. Согласно их заявлению, количество предположительных случаев заражения достигло 336.

До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что угрозы распространения лихорадки Эбола на территории России сейчас нет. В ведомстве добавили, что во всех пунктах пропуска действует усиленный контроль. Кроме того, задействована автоматизированная система «Периметр», которая оценивает эпидемиологические риски для каждого рейса, прибывающего в страну.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. По данным организации, к 16 мая в провинции Итури на востоке Конго зарегистрировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей.