Масштабы смертельной вспышки Эболы в Африке продолжают расти

Число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек, сообщили представители Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. Согласно их заявлению, количество предположительных случаев заражения достигло 336.
До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что угрозы распространения лихорадки Эбола на территории России сейчас нет. В ведомстве добавили, что во всех пунктах пропуска действует усиленный контроль. Кроме того, задействована автоматизированная система «Периметр», которая оценивает эпидемиологические риски для каждого рейса, прибывающего в страну.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. По данным организации, к 16 мая в провинции Итури на востоке Конго зарегистрировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей.