Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей Визовый центр в Казахстане обманул около 30 россиян через нейросети и лжеконсула

Частный визовый центр в Казахстане обманул десятки россиян, выманивая у них деньги за оформление разрешений на въезд в США, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, более трех лет жители РФ обращались в организацию, где им предлагали доплатить за «повышение шансов» на получение американской визы. Некоторые отдали по 150 тыс. рублей.

В материале говорится, что после оплаты клиентам направляли поддельные приглашения и документы, созданные с помощью нейросетей и фоторедакторов. Один из сотрудников центра, пишет канал, даже изображал «экс-консула» и уверял, что виза вот-вот будет готова.

Обещанный процесс растягивался на 3–4 месяца, после чего заявителям сообщали об отказе из США. Вернуть деньги не получалось. По предварительным данным, пострадали около 30 россиян, сумма ущерба — около 5 млн рублей.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники от лица силовиков стали убеждать россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. При этом, по данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Минобороны России, Генпрокуратуры, казначейства или других госорганов.