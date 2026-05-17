17 мая 2026 в 13:22

Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей

Частный визовый центр в Казахстане обманул десятки россиян, выманивая у них деньги за оформление разрешений на въезд в США, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, более трех лет жители РФ обращались в организацию, где им предлагали доплатить за «повышение шансов» на получение американской визы. Некоторые отдали по 150 тыс. рублей.

В материале говорится, что после оплаты клиентам направляли поддельные приглашения и документы, созданные с помощью нейросетей и фоторедакторов. Один из сотрудников центра, пишет канал, даже изображал «экс-консула» и уверял, что виза вот-вот будет готова.

Обещанный процесс растягивался на 3–4 месяца, после чего заявителям сообщали об отказе из США. Вернуть деньги не получалось. По предварительным данным, пострадали около 30 россиян, сумма ущерба — около 5 млн рублей.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники от лица силовиков стали убеждать россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. При этом, по данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Минобороны России, Генпрокуратуры, казначейства или других госорганов.

визы
мошенники
