Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира Журналист Гусман назвал восстановительные работы в Карабахе примером для мира

Реализуемые Азербайджаном проекты в сфере градостроительства и восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре можно назвать примером для мира заявил журналист Михаил Гусман в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, они вызвали большой международный интерес.

Особое внимание уделяется работе, проводимой в этом направлении президентом Ильхамом Алиевым. Он регулярно посещает эти территории, интересуется ходом работ и дает соответствующие поручения, — подчеркнул журналист.

Посол Эритреи в Кении Бейене Руссом заявил, что африканское государство восхищается ходом строительно-восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре. По словам дипломата, эффективное восстановление способствует возрождению связей между городскими центрами и сельскими общинами.

В этой связи Эритрея приветствует запуск пакета «Умные устойчивые поселения для безопасного возвращения» в рамках Инициативы по решениям для безопасного возвращения (SRP), которая реализуется под руководством SCUPA, Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Бакинского фонда действий по климату и миру, — отметил он.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Еревану следовало раньше подтвердить принадлежность Карабаха Азербайджану. Он отметил, что сделал это лишь в 2022 году и сожалеет о промедлении в этом вопросе.