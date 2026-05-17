День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 13:57

Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира

Журналист Гусман назвал восстановительные работы в Карабахе примером для мира

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Реализуемые Азербайджаном проекты в сфере градостроительства и восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре можно назвать примером для мира заявил журналист Михаил Гусман в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, они вызвали большой международный интерес.

Особое внимание уделяется работе, проводимой в этом направлении президентом Ильхамом Алиевым. Он регулярно посещает эти территории, интересуется ходом работ и дает соответствующие поручения, — подчеркнул журналист.

Посол Эритреи в Кении Бейене Руссом заявил, что африканское государство восхищается ходом строительно-восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре. По словам дипломата, эффективное восстановление способствует возрождению связей между городскими центрами и сельскими общинами.

В этой связи Эритрея приветствует запуск пакета «Умные устойчивые поселения для безопасного возвращения» в рамках Инициативы по решениям для безопасного возвращения (SRP), которая реализуется под руководством SCUPA, Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Бакинского фонда действий по климату и миру, — отметил он.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Еревану следовало раньше подтвердить принадлежность Карабаха Азербайджану. Он отметил, что сделал это лишь в 2022 году и сожалеет о промедлении в этом вопросе.

Мир
Азербайджан
Карабах
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.