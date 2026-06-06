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06 июня 2026 в 19:38

«Нельзя пересекать»: в Польше обратились к Буданову

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: есть границы, которые нельзя пересекать

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украине в отношениях с Польшей следует помнить о границах, которые нельзя пересекать, заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в Х после встречи с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым. Такое заявление министр сделал на фоне присвоения президентом Украины Владимиром Зеленским центру «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Я четко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА. Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать, — написал Косиняк-Камыш.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления участников УПА. По его словам, большинство поляков оскорблены действиями Зеленского и установкой памятников нацистам.

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