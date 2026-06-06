Стало известно, чем теннисистка Андреева бесит соперницу

Польская теннисистка Майя Хвалинская признала заслуженность победы россиянки Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос». В решающем матче 19-летняя Андреева выиграла в двух сетах — 6:3, 6:2.

Поздравляю Мирру Андрееву с победой. Это невероятный игрок, она невероятно талантлива. Это очень бесит (смеется). Желаю ей всего наилучшего, — сказала Хвалинская.

Польская спортсменка отметила, что сделала все возможное в финале и намерена продолжать работать над улучшением своей игры. Она также добавила, что проведенные на турнире три недели останутся для нее важным и запоминающимся этапом карьеры.

Ранее стало известно, что Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале Хвалиньску. Для российской спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Благодаря победе она стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет, поднялась на 6-е место в рейтинге WTA и возглавила чемпионскую гонку сезона.

До этого Андреева обыграла Марту Костюк из Украины в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. После поражения Костюк не пожала руку Андреевой.