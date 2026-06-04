Андреева обыграла украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 16 минут.

Андреева два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Костюк один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В финале россиянка сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Дианой Шнайдер и Майей Хвалиньской из Польши. Андреева впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Она является восьмой ракеткой мира.

Ранее чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил NEWS.ru, что победа Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко стала полной неожиданностью. По его словам, переломным моментом встречи стало неудачное действие Соболенко во втором сете, после чего первая ракетка психологически сломалась.