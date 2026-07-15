Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием Мирра Андреева призналась, что стесняется заказывать себе «Порнстар Мартини»

Победительница «Ролан Гаррос» и лидер чемпионской гонки WTA Мирра Андреева заявила, что стесняется заказывать свой любимый коктейль «Порнстар Мартини» из-за его названия. В подкасте Дарьи Касаткиной «What The Chat» 19-летняя спортсменка обсудила свой досуг после завершения напряженных соревнований вместе с ведущей, своей наставницей Кончитой Мартинес и теннисисткой Ариной Родионовой.

Во время разбора барного меню Андреева призналась, что название любимого алкогольного напитка вызывает у нее сильное смущение. Наставница спортсменки Кончита Мартинес разрядила обстановку и в шутливой форме заявила о своей симпатии к водке, назвав себя «настоящим русским» человеком. Далее девушки перешли к обсуждению другого популярного коктейля «Секс на пляже», который, по словам юной россиянки, она еще ни разу не пробовала.

Касаткина поспешила напомнить коллеге по корту о строгих законах США, где употребление алкоголя разрешено исключительно с 21 года. В ответ на это Андреева заверила слушателей, что во время американских турниров она строго соблюдает местное законодательство и полностью отказывается от спиртного.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что первой ракетке страны Мирре Андреевой нужно набраться опыта при игре на травяном покрытии. 19-летняя спортсменка завершила выступления на Уимблдоне во втором круге.