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04 августа 2026 в 08:56

Латвия пригрозила перекрыть все пути в Белоруссию

Премьер Кулбергс: Латвия рассмотрит вопрос о закрытии границы с Белоруссией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правительство Латвии во вторник рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, которые приводит портал LETA, страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения миграционного давления.

Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции, — отметил Кулбергс.

Премьер добавил, что МВД предложило полное закрытие границы и этот вопрос будет рассмотрен на заседании 4 августа. Он подчеркнул, что решения должны основываться на фактах и статистике — необходимо оценить, снижают ли конкретные меры нагрузку на границу и инфраструктуру.

Ранее Латвия полностью закрыла единственный действующий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Таким образом, движение через КПП «Григоровщина» прекращено на всех направлениях.

Кроме того, министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава призвал латвийцев воздержаться от поездок на территорию Белоруссии. Глава МИД объяснил это утверждениями о якобы развязанной Минском «гибридной миграционной войне».

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