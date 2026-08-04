Бойцы ВСУ подорвались на своих минах при попытке сбежать с позиций

Бойцы ВСУ подорвались на своих минах при попытке сбежать с позиций Дрон вывел бежавших бойцов ВСУ на собственное минное поле под Харьковом

Украинский беспилотник вывел бойцов территориальной обороны на минное поле при попытке сбежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Оператор коптера, за которым следовала группа, случайно завел сослуживцев на опасную территорию.

Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Оператор вывел их на минное поле, — рассказал собеседник агентства.

Ранее расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» уничтожил американский бронеавтомобиль HMMWV ВСУ в Сумской области. Военные засекли движение техники во время наблюдения за тыловыми маршрутами противника и оперативно нанесли по ней точный удар.

До этого стало известно, что оборонительные позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина Сумской области существенно ослабли. Уточнялось, что Киев испытывает острый дефицит резервов для восполнения потерь на этом участке фронта.