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04 августа 2026 в 09:29

ВС России уничтожили суда, перевозившие грузы ВСУ

Российские БПЛА поразили семь судов, которые перевозили грузы для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВС РФ нанесли удар с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» по семи сухогрузам в Черноморской операционной зоне, которые осуществляли доставку грузов для Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Цели были поражены в порту Николаев и на переходе морем.

Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» по семи сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в Черноморской операционной зоне. <…> Суда, доставлявшие грузы военного назначения, поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне, — следует из сообщения.

Вечером 3 августа российские вооруженные силы нанесли удары по сухогрузам в портах Николаев и Южный. Кроме того, были атакованы два аналогичных судна в открытом море.

До этого российские военные нанесли удары по заводу автомобильных агрегатов и терминалу для ремонта военной техники ВСУ в порту Черноморска. Удары осуществлялись высокоточным оружием и беспилотниками.

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