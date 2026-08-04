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04 августа 2026 в 10:22

Минтранс назвал популярную у россиян страну, готовую запустить рейсы в РФ

Минтранс: авиакомпании Таиланда начнут летать в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские авиакомпании еженедельно выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, ведется работа над началом полетов тайских авиакомпаний, сообщили в Минтрансе России. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года на маршрутах между Россией и Таиландом перевезли более 1,5 млн пассажиров.

Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда,говорится в сообщении.

Ранее Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием свободного аэростата. Обладателем документа стало ООО «Электрик Технолоджи», работающее под брендом «Открытое небо».

До этого стало известно, что около 30 самолетов SJ 100, которые производят на филиале ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае, находятся в разной степени готовности. SJ 100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.

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