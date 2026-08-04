Россияне вывели из облигаций рекордную сумму за месяц Отток из фондов облигаций в России достиг рекордных 90 млрд рублей в июле

Российские частные инвесторы в июле вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей — это рекордный месячный отток с 1998 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику InvestFunds. Как отметили в агентстве, причина — разочарование в долговом рынке: многие ждали, что ЦБ быстрее начнет снижать ключевую ставку.

В публикации говорится, что в начале июля индекс гособлигаций Мосбиржи (RGBI) пробил годовые минимумы. Минфин несколько раз отменял аукционы по ОФЗ и в итоге поставил их на паузу. На рынке корпоративных облигаций ситуация также была напряженной: риторика регулятора и рост дефолтов помешали эмитентам снижать купоны, многие перенесли размещения.

При этом вложения в фонды акций, напротив, выросли — чистый приток зафиксирован впервые с января 2026 года и составил 700 млн рублей. Это, как отметили в агентстве, произошло несмотря на то, что индекс Мосбиржи снижался пятый месяц подряд.

Ранее директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов сообщил, что сейчас выгоднее всего вкладывать средства в депозиты. Он отметил, что еще одним хорошим вариантом могут стать облигации.