Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги Экономист Колташов: выгоднее всего вкладывать средства в депозиты

Сейчас выгоднее всего вкладывать средства в депозиты, рассказал НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Он отметил, что еще одним хорошим вариантом могут стать облигации.

Банк России посылает сигналы, что он не будет активно снижать ставку, это означает, что доходность по депозитам будет достаточно высокой, — рассказал Колташов.

Политолог подчеркнул, что сейчас фондовый рынок переживает сложный период. По его словам, в июле 2026 года индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов — это минимальные значения с осени 2022 года.

Ранее аналитик Илья Иванинский рассказал, что рост банковских ставок по коротким вкладам связан с увеличением числа кредитов. По его словам, сейчас не наблюдается большого избытка капитала в банковской системе страны.