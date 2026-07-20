Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам Аналитик Иванинский: рост ставок по коротким вкладам связан с кредитами

Рост банковских ставок по коротким вкладам связан с увеличением числа кредитов, заявил в беседе с НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. По его словам, сейчас не наблюдается большого избытка капитала в банковской системе страны. Финансовые организации могут увеличить ставки по депозитам только за счет вкладчиков и повышенного спроса на кредитные продукты.

Прежде всего потребность в средствах вкладчиков определяется достаточностью капитала, объемом имеющихся у банков остатков, а также спросом на кредиты. Расширять кредитный портфель банк может только при наличии достаточного капитала. Чтобы выдавать больше кредитов, банку требуется привлекать средства вкладчиков. Если это нужно сделать срочно, банки используют депозиты. Поэтому если банки повышают ставки по депозитам, значит, у них есть спрос на кредиты, — высказался Иванинский.

По его мнению, привлекать средства вкладчиков по высоким ставкам будут те банки, которые сейчас нуждаются в поддержании ликвидности. Также на это пойдут игроки с большими планами по расширению портфеля при наличии доступного капитала.

Ранее доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что получить высокий доход по банковским вкладам реально, однако такая возможность постепенно сокращается. Она объяснила, какие инструменты помогут сохранить выгодную доходность.