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20 июля 2026 в 14:46

Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры

Аналитик Завадская: блогеры могут зарабатывать около 100 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Блогеры могут зарабатывать около 100 тыс. рублей, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитик рынка труда Ольга Завадская. Она отметила, что у инфлюенсеров несколько сфер получения дохода.

Заработок свыше 100 тыс. рублей в месяц возможен, но обычно к нему приходят после нескольких лет регулярной работы. Успешные блогеры получают деньги не только за рекламу, но и за партнерские программы, собственные продукты, консультации и продажи через маркетплейсы, — рассказала Завадская.

Аналитик подчеркнула, что начинающие инфлюенсеры часто переоценивают потенциальные доходы. По ее словам, на первых этапах бренды чаще предлагают бесплатную продукцию, скидки или символические гонорары.

Ранее стало известно, что зарплаты для начинающих специалистов в России выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале 2026 года средняя заработная плата составила 101 860 рублей. Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали: ремонтники, разнорабочие, строители, мастера по ремонту бытовой техники, дорожные рабочие.

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