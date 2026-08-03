Раскрыто, сколько миллионов жена Дудя наварила на релокантах SHOT: жена Дудя заработала 9 млн рублей на языковой школе для релокантов

Жена журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Ольга получила не менее 9 млн рублей в Барселоне после начала спецоперации на Украине в 2022 году, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, заработать супруге блогера удалось на языковой школе для релокантов.

Отмечается, что она владеет долей в образовательном учреждении. Дудь неоднократно упоминал услуги компании в своих роликах. При этом на официальных ресурсах имени Ольги не было указано.

Стоимость курсов составляла примерно €4 тыс. (около 370 тыс. рублей). Обучающимся обещали не только обучение языкам, но и содействие в оформлении визы, а также «успешную карьеру в эмиграции».

До этого сообщалось, что квартиру Дудя в Москве арестовали за долги. Запрет на регистрационные действия наложили на жилье площадью 80 кв. м в Южном Бутово, которым блогер владел с 2012 года и которое сейчас оценивают примерно в 26 млн рублей. Из всей недвижимости в России уехавший журналист успел сохранить только свой загородный дом.

Ранее SHAMAN представил новый клип на песню «Россия-мама», в котором с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь. В кадре можно увидеть фотографии певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также Юрия Дудя.