Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожили в России с начала СВО

Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожили в России с начала СВО Минобороны РФ: ВС уничтожили более 196 тыс. БПЛА с начала спецоперации

С начала специальной военной операции ВС России сбили более 196 тыс. украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также были уничтожены 669 зенитных ракетных комплексов.

Уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 БПЛА, 669 ЗРК, 30 411 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины натягивают антидроновые сетки на дорогах у Дружковки в Донецкой Народной Республике, чтобы защитить логистические маршруты от ударов российских FPV-дронов. По его словам, эти меры вряд ли смогут кардинально изменить обстановку на участке фронта из-за ограниченной протяженности защитных конструкций.

До этого сообщалось, что экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам управления БПЛА и пункту временной дислокации противника в Харьковской области. В ходе операций применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.