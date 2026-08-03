Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 12:49

«Эффект домино»: Куренков предупредил о непрогнозируемых ЧС в России

Куренков заявил о риске непрогнозируемых чрезвычайных ситуаций в России

Александр Куренков Александр Куренков Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия в будущем может столкнуться с чрезвычайными ситуациями, которые невозможно было спрогнозировать, заявил глава МЧС Александр Куренков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ». По словам министра, локальный сбой на внешне изолированном узле может стремительно перекинуться на смежные отрасли.

Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по эффекту домино. Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли, — сказал он.

Куренков также заявил, что наряду с новыми вызовами сохраняются и привычные угрозы — наводнения и природные пожары. По его словам, серьезную опасность представляет возможное переполнение водохранилищ в Казахстане. Глава МЧС добавил, что из-за участившихся засух и высоких температур пожары все чаще выходят за пределы одной страны.

Ранее Куренков рассказал, что МЧС России намерено создать спасательные центры в Крыму и Калининградской области. Министр прилетел в Калининградскую область и осмотрел место в Гурьевском районе, где будет построен центр. Под него выделен участок площадью 250 тыс. квадратных метров. Подобный спасцентр начал свою работу в Запорожской области в 2024 году.

Власть
МЧС
Александр Куренков
чрезвычайные ситуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба пострадавших при смертельной атаке БПЛА на Геленджик
В Пакистане назвали количество жертв жуткого теракта у здания полиции
Агроном раскрыл распространенную ошибку дачников в уходе за растениями
«Играет спокойно»: Веснина о победе 16-летней россиянки на турнире в США
В японском зоопарке начали умирать львы
ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: пылают суда с грузами ВСУ
Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату
Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе
В Сеуте раскрыли число мигрантов, оставшихся после прорыва 80 тыс. человек
Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве
Ростовский Минздрав начал помогать школьнице, заразившейся ВИЧ в больнице
Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе
Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти
В Армении избрали нового спикера парламента
В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах
Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ
Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара
Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару
Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко
Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.