«Эффект домино»: Куренков предупредил о непрогнозируемых ЧС в России Куренков заявил о риске непрогнозируемых чрезвычайных ситуаций в России

Россия в будущем может столкнуться с чрезвычайными ситуациями, которые невозможно было спрогнозировать, заявил глава МЧС Александр Куренков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ». По словам министра, локальный сбой на внешне изолированном узле может стремительно перекинуться на смежные отрасли.

Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по эффекту домино. Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли, — сказал он.

Куренков также заявил, что наряду с новыми вызовами сохраняются и привычные угрозы — наводнения и природные пожары. По его словам, серьезную опасность представляет возможное переполнение водохранилищ в Казахстане. Глава МЧС добавил, что из-за участившихся засух и высоких температур пожары все чаще выходят за пределы одной страны.

Ранее Куренков рассказал, что МЧС России намерено создать спасательные центры в Крыму и Калининградской области. Министр прилетел в Калининградскую область и осмотрел место в Гурьевском районе, где будет построен центр. Под него выделен участок площадью 250 тыс. квадратных метров. Подобный спасцентр начал свою работу в Запорожской области в 2024 году.