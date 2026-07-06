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06 июля 2026 в 14:39

Новые спасательные центры появятся в двух регионах России

Глава МЧС Куренков: спасательные центры построят в Крыму и Калининграде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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МЧС планирует возвести спасательные центры в Крыму и Калининградской области, заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, которые приводит ТАСС, проект пройдет в рамках развития инстанции.

Мы развиваемся. В рамках расширения такой же спасательный центр планируется построить в Крыму и в Калининграде, — заявил Куренков.

Ранее заместитель главы МЧС Вячеслав Бутков раскрыл, что свыше 2,2 тыс. сотрудников ведомства приняли участие в СВО. По его словам, всего в системе министерства насчитывается 2260 ветеранов боевых действий. Сам Куренков лично пообщался с 18 сотрудниками чрезвычайного ведомства из 13 регионов страны.

Также до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Калининград требует особого внимания со стороны центра страны. Из-за неприятельского окружения региону нужны снабжение, программы финансирования и другие меры поддержки, отметил он. По словам Пескова, работа в этом направлении ведется постоянно и находится на повестке дня главы государства.

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