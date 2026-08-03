Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 14:38

В Госдуме объяснили, что ждет Европу при ядерной войне

Депутат Колесник: есть три фактора гибели Европы при ядерном конфликте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа перестанет существовать, если между странами ОДКБ и Европой состоится обмен ядерными ударами, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по оборонной политике Андрей Колесник. По его словам, с карты исчезнут многие ее столицы.

Европа просто перестанет существовать. Во всяком случае с карты исчезнут многие ее столицы, — сказал Колесник.

Он отметил, что Россия делает все, чтобы ядерного конфликта с Европой не допустить. Но в случае конфликта есть как минимум три фактора ядерного уничтожения Европы.

Первый — у России достаточно ядерных боеприпасов. Второй — крайне незначительное подлетное время к странам ЕС, помноженное на качество российских ракет: гиперзвук невозможно сбить. Ну и, наконец, население Европы расселено очень плотно. В случае ядерного конфликта там сразу погибнут сотни миллионов людей. Европейцы даже не успеют испугаться, — сказал Колесник.

Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность применения ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения на них. Так он ответил на вопрос о вероятном размещении российского ядерного вооружения на территории других стран блока.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Москва остается приверженной принципам нераспространения ядерных вооружений. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, за странами должно сохраняться право на использование атома в гражданских целях.

Европа
Россия
ОДКБ
ядерное оружие
Павел Воробьев
П. Воробьев
Никита Миронов
Н. Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности
Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке
Кузнецов раскрыл, кого будет тренировать Слуцкий после отъезда из Китая
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.