В Госдуме объяснили, что ждет Европу при ядерной войне Депутат Колесник: есть три фактора гибели Европы при ядерном конфликте

Европа перестанет существовать, если между странами ОДКБ и Европой состоится обмен ядерными ударами, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по оборонной политике Андрей Колесник. По его словам, с карты исчезнут многие ее столицы.

Европа просто перестанет существовать. Во всяком случае с карты исчезнут многие ее столицы, — сказал Колесник.

Он отметил, что Россия делает все, чтобы ядерного конфликта с Европой не допустить. Но в случае конфликта есть как минимум три фактора ядерного уничтожения Европы.

Первый — у России достаточно ядерных боеприпасов. Второй — крайне незначительное подлетное время к странам ЕС, помноженное на качество российских ракет: гиперзвук невозможно сбить. Ну и, наконец, население Европы расселено очень плотно. В случае ядерного конфликта там сразу погибнут сотни миллионов людей. Европейцы даже не успеют испугаться, — сказал Колесник.

Ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность применения ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения на них. Так он ответил на вопрос о вероятном размещении российского ядерного вооружения на территории других стран блока.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Москва остается приверженной принципам нераспространения ядерных вооружений. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, за странами должно сохраняться право на использование атома в гражданских целях.