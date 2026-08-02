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02 августа 2026 в 10:19

Дипломат раскрыл цель России в отношениях с Арменией

Постпред при ОДКБ Васильев: Россия стремится сохранить дружбу с Арменией

Здание Национального собрания Республики Армения в Ереване Здание Национального собрания Республики Армения в Ереване Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия стремится сохранить дружественные связи с Арменией, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев. Он отметил, что у других государств-членов организации есть свои интересы с Ереваном.

Мы хотим сохранения дружественных отношений между Россией и Арменией, учитывая переплетения жизней и судеб наших народов, даже не за десятилетия, а за столетия. У других государств-членов ОДКБ тоже есть свои интересы и своя история отношений с Республикой Армения, — сказал Васильев.

Ранее дипломат заявил, что НАТО стремится «оттащить» Армению от ее союзников по ОДКБ. По словам Васильева, нынешний курс руководства республики не соответствует долгосрочным интересам обеспечения безопасности и суверенитета страны. Он добавил, что история региона складывалась для армянского народа непросто.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возобновление работы Армении в Организации Договора о коллективной безопасности в первую очередь отвечало бы интересам самой республики. По ее словам, ОДКБ остается гарантом стабильности.

Также стало известно, что правительство Армении сложило свои полномочия. Премьер страны Никол Пашинян сообщил, что подает в отставку.

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Армения
ОДКБ
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