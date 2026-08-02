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02 августа 2026 в 11:12

Умер Винсент Пасторе: яркие фото культового мафиози из «Клана Сопрано»

Винсент Пасторе Винсент Пасторе Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Американский актер Винсент Пасторе скончался на 81-м году жизни. Мировую известность и признание публики артисту принесла роль Сальваторе Бонпенсьеро в культовом криминальном сериале «Клан Сопрано». О его смерти стало известно после того, как близкий знакомый обнаружил тело звезды в его собственной квартире в Бронксе.

Будущий артист родился 14 июля 1946 года в Нью-Йорке и в молодости успел пройти службу во флоте во время Вьетнамской войны. Вернувшись к гражданской жизни, он окончил Университет Пейс, где получил профильное актерское образование. Первыми крупными шагами на экране для него стали съемки в комедии «Шутники» и криминальной драме «Готти» от телеканала HBO. На площадке «Готти» он работали вместе с Тони Сирико, Фрэнком Винсентом и Домиником Кьянезе, с которыми позже снова встретился в касте «Клана Сопрано».

За годы карьеры фильмография Пасторе пополнилась десятками ярких проектов, включая картины «Глаза голубые», «Езда с мальчиками», «Мафия!», «Подводная братва» и триллер Гая Ричи «Револьвер». В последние годы жизни талантливый актер продолжал сниматься, войдя в основной состав сериала «Бандитский Бруклин» и появившись в качестве приглашенного гостя в популярном шоу «Шершни».

До этого поклонники кино и сериалов попрощались британским актером Томом Чадбоном, который получил известность по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Доктор Кто». Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.За карьеру, котоаря растянулась на десятки лет, он успел сняться в ряде телепроектов, работал в театре и участвовал в радиопостановках.

Культовые роли Пасторе и кадры с красных дорожек — в галерее NEWS.ru.

Джеймс Гандольфини, Стив Ван Зандт, Майкл Империоли, Тони Сирико, Винсент Пасторе в сериале «Клан Сопрано», 1998 год
Джеймс Гандольфини, Стив Ван Зандт, Майкл Империоли, Тони Сирико, Винсент Пасторе в сериале «Клан Сопрано», 1998 год
Фото: Courtesy HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Винсент Пасторе в роли Сальваторе «Большого Пусса», «Клан Сопрано» (1999)
Винсент Пасторе в роли Сальваторе «Большого Пусса», «Клан Сопрано» (1999)
Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Седрик Энтер, Винсент Пасторе и Мэтью Перри
Седрик Энтер, Винсент Пасторе и Мэтью Перри
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
ЛАРРИ ДЭВИД И ВИНСЕНТ ПАСТОРЕ. В фильме «Умерь свой энтузиазм»
ЛАРРИ ДЭВИД И ВИНСЕНТ ПАСТОРЕ. В фильме «Умерь свой энтузиазм»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Винсент Пасторе, Тони Сирико на премьере первого оригинального сериала Netflix «Лилихаммер»
Винсент Пасторе, Тони Сирико на премьере первого оригинального сериала Netflix «Лилихаммер»
Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Винсент Пасторе, 2012 год
Винсент Пасторе, 2012 год
Фото: Ken Babolocsay/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Актер Винсент Пасторе и певец Фрэнки Авалон присутствуют на мировой премьере фильма «Матч-реванш», 2013 год
Актер Винсент Пасторе и певец Фрэнки Авалон присутствуют на мировой премьере фильма «Матч-реванш», 2013 год
Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Винсент Пасторе, 2015 год
Винсент Пасторе, 2015 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Винсент Пасторе со своей дочерью Рене Пасторе на премьере фильма «Великолепная семерка», 2016 год
Винсент Пасторе со своей дочерью Рене Пасторе на премьере фильма «Великолепная семерка», 2016 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Джерри Адлер и Винсент Пасторе, 2019 года
Джерри Адлер и Винсент Пасторе, 2019 года
Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press
Майкл Гандольфини и Винсент Пасторе.2019 год
Майкл Гандольфини и Винсент Пасторе.2019 год
Фото: Diego Corredor/MediaPunch/Global Look Press
Винсент Пасторе посещает мировую премьеру фильма «Стиви Ван Зандт: Ученик», 2024 год
Винсент Пасторе посещает мировую премьеру фильма «Стиви Ван Зандт: Ученик», 2024 год
Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
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