Умер Винсент Пасторе: яркие фото культового мафиози из «Клана Сопрано»

Американский актер Винсент Пасторе скончался на 81-м году жизни. Мировую известность и признание публики артисту принесла роль Сальваторе Бонпенсьеро в культовом криминальном сериале «Клан Сопрано». О его смерти стало известно после того, как близкий знакомый обнаружил тело звезды в его собственной квартире в Бронксе.

Будущий артист родился 14 июля 1946 года в Нью-Йорке и в молодости успел пройти службу во флоте во время Вьетнамской войны. Вернувшись к гражданской жизни, он окончил Университет Пейс, где получил профильное актерское образование. Первыми крупными шагами на экране для него стали съемки в комедии «Шутники» и криминальной драме «Готти» от телеканала HBO. На площадке «Готти» он работали вместе с Тони Сирико, Фрэнком Винсентом и Домиником Кьянезе, с которыми позже снова встретился в касте «Клана Сопрано».

За годы карьеры фильмография Пасторе пополнилась десятками ярких проектов, включая картины «Глаза голубые», «Езда с мальчиками», «Мафия!», «Подводная братва» и триллер Гая Ричи «Револьвер». В последние годы жизни талантливый актер продолжал сниматься, войдя в основной состав сериала «Бандитский Бруклин» и появившись в качестве приглашенного гостя в популярном шоу «Шершни».

До этого поклонники кино и сериалов попрощались британским актером Томом Чадбоном, который получил известность по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Доктор Кто». Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.За карьеру, котоаря растянулась на десятки лет, он успел сняться в ряде телепроектов, работал в театре и участвовал в радиопостановках.

Культовые роли Пасторе и кадры с красных дорожек — в галерее NEWS.ru.