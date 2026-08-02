«Спустя два столетия»: Бурляев раскрыл, зачем Бастрыкин занялся Лермонтовым

Следственный комитет России проводит судебно-криминалистическую экспертизу обстоятельств гибели русского поэта Михаила Лермонтова, заявил NEWS.ru народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев. По его словам, глава ведомства Александр Бастрыкин взял тему на свой личный контроль.

Сейчас по предписанию Бастрыкина институт криминалистики делает экспертное заключение, я жду результатов. Очень надеюсь, что смерть Лермонтова будет официально признана убийством, пусть даже спустя почти два столетия, — отметил режиссер и актер.

Деятель культуры напомнил, что в 1986 году он снял художественный фильм о поэте. В своей работе Бурляев опирался на глубокое изучение исторических документов. В результате исследования материалов стало понятно, что литератора убили, заявил собеседник.

Русофобы последовательно вытесняли из жизни и Пушкина, и Лермонтова. Об этом я сделал фильм, но его не приняли при перестройке, — уточнил Бурляев.

Он добавил, что его фильм о Лермонтове, объясняющий причину убийства поэта, находился под запретом почти 40 лет. Согласно официальной версии, поэт погиб на дуэли в 1841 году.

Ранее Бурляев заявил, что актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов являются настоящими мастерами сцены и экрана. При этом он затруднился назвать кого-либо еще из достойных, по его мнению, артистов в этой возрастной категории, и добавил, что именно из-за сочувствия к представителям этой сложной и зависимой профессии не позволил собственным детям продолжить династию в кинематографе.