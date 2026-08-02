«Их маловато»: Бурляев назвал хороших артистов среднего поколения

Актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов являются настоящими мастерами сцены и экрана, заявил NEWS.ru народный артист России, режиссер и писатель Николай Бурляев. Он затруднился назвать кого-либо еще из достойных, по его мнению, артистов в этой возрастной категории, и добавил, что именно из-за сочувствия к представителям этой сложной и зависимой профессии не позволил собственным детям продолжить династию в кинематографе.

Я печально гляжу на это поколение. Мне их жалко, потому что работают в рыночных условиях. Но есть актеры, которые мне очень нравятся. Это Женя Миронов. Это прекрасный артист Сергей Безруков. Владимир Машков. Что-то маловато, — заявил Бурляев.

Ранее Бурляев назвал преступлением съемки фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого. Деятель культуры предположил, что стремление создавать ремейки великих произведений продиктовано невозможностью создать собственный шедевр.

Народный артист России также выразил мнение, что обе части фильма «Чебурашка» не могут считаться качественными киноработами из-за отсутствия четких характеров персонажей. Он подчеркнул, что положительные герои должны присутствовать в кино обязательно, чтобы зрителям, и особенно детям, было на кого равняться.