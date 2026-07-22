Уехавшая в США дочь Машкова задолжала банкам четверть миллиона рублей С уехавшей в США дочери Владимира Машкова Марии взыскивают долг по кредитам

Судебные приставы принудительно взыскивают с уехавшей в США дочери народного артиста России Владимира Машкова Марии долг по кредитам на сумму более 258 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Актриса эмигрировала из страны в 2022 году и в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе.

Исполнительное производство в отношении Машковой было возбуждено в апреле на основании нотариальной надписи, выданной 21 марта. В документах указано, что взысканию подлежит задолженность по кредитным платежам в размере 258,7 тыс. рублей.

После начала специальной военной операции Мария Машкова покинула Россию, открыто выражая поддержку Украине и критикуя действия властей. Сейчас она работает преподавателем актерского мастерства в частной киношколе в Калифорнии. Артистка заявляла об отсутствии контактов с отцом.

Ранее в свой день рождения Мария Машкова опубликовала в социальных сетях обращение к родителям. Звезда сериала «Не родись красивой» выразила благодарность матери за неизменную поддержку, а отцу — за подаренную жизнь.