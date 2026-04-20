20 апреля 2026 в 18:37

Уехавшая из России Машкова обратилась к родителям в день рождения

Мария Машкова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Актриса Мария Машкова, проживающая в США, обратилась к родителям в соцсетях в свой день рождения. Звезда сериала «Не родись красивой» поблагодарила маму с папой за жизнь.

Мамочка! Спасибо, что последние годы я особенно остро ощущаю, что ты мой главный фэн. Я не представляю, как бы я справлялась с задачами этой жизни, если бы ты не была сейчас так близко и... близкой. Папа. Спасибо за жизнь, — высказалась актриса.

Ранее Машкова поздравила свою мать Елену Шевченко с днем рождения. Артистка опубликовала поздравление в соцсети, сопроводив его фрагментом из фильма «Сирота казанская».

До этого Машкова засветилась на видео с другой покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой. Хаматова сняла видео, на котором в шутку пытается придушить Машкову. Хаматова в шутливой манере схватила подругу за горло, сидя на кресле рядом. Машкова при этом была на полу, но поддержала коллегу, изображая испуг на лице.

