«Ад, жуть, чернуха»: Хаматову разнесли за русофобский спектакль с матом

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова и актриса Маша Машкова сыграли в Европе в спектакле «Единственные самые высокие деревья на Земле» и крупно оскандалились. Артистки матерились со сцены, из-за чего зрители выходили из зала. Что об этом известно?

Что сказала Машкова о мате на сцене

О том, что спектакль оказался провальным, в своем блоге рассказала Маша Машкова. Она опубликовала видео, признавшись, что на одном из выступлений ее матерную речь прервала зрительница. Актриса рассказала, как незнакомая женщина в зале попросила ее прекратить ругаться. При этом Машкова поблагодарила тех, кто за нее заступился.

«Это было горячо, чего уже тут притворяться, скандально. Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям, которые находили в себе смелость прямо во время спектакля вставать и громко, на весь зал, требовать от нас с Чулпан прекратить это безобразие. Прекратить нецензурную брань. Кто-то выходил со словом: „Хабалки“», — вспомнила актриса.

12 тысяч за час отборной ругани

Постановка по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прошла в Таллине, Кишиневе и Тель-Авиве, в апреле планируется тур по Германии. Спектакль идет с пометкой 18+, стоимость билетов доходит до €129 (примерно 12 тысяч рублей).

В отзывах множество негативных комментариев. Зрители отметили обилие отборного мата на сцене, перемежающегося с оскорблениями России и русских людей, предложениями доставить оральное удовольствие дереву и рвотой одной из актрис в вазу. Некоторые назвали представление «бредом» и «ужасом».

«Это просто ад, жуть, чернуха. Поток сознания нетрезвого человека… Эмигранты истосковались по родной речи и российскому искусству, а тут такое! Зря потратили время и деньги. Даже цветы не хотелось им вручать», — написали посетители в комментариях.

Мария Машкова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Хаматова боится выдворения из Латвии

Чулпан Хаматова уехала из России в феврале 2022 года, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Она добровольно отказалась от карьеры в театре «Современник», где служила с 1998 года, съемок в кино и связей с коллегами и пожилыми родителями.

Актриса публично осудила действия российских властей и устроилась в труппу Нового Рижского театра. Правда, работать там не смогла из-за незнания латышского языка и напряженной обстановки в коллективе. Позже актриса призналась, что живет в стране по временной рабочей визе и постоянно опасается, что ее выдворят из страны.

«Вдруг завтра Латвия скажет: „Все русские — вон“», — предположила в одном из интервью Хаматова.

Сообщалось, что доходы Хаматовой в Латвии резко снизились и сейчас она зарабатывает около €2100 в месяц (примерно 190 тысяч рублей). При этом в России звезда получала 250 тысяч рублей за один выход на сцену. В 2025 году Хаматова призналась, что хотела бы вернуться в Москву, но «боится за детей».

После депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал запретить любые публичные упоминания имени Чулпан Хаматовой. По его словам, такая мера нужна «для защиты общества». Актриса, как считает парламентарий, на протяжении многих лет проявляет неуважение к народным чувствам, памяти предков и государственным интересам.

«Необходимо внести имя артистки в специальный перечень лиц, чье участие в любых кинематографических, театральных или телевизионных проектах на территории России будет невозможно», — предложил Иванов.

