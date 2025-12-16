Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:36

«Страну порочит»: российский депутат призвал «отменить» Хаматову

Депутат Иванов предложил ввести полный запрет на любое упоминание Хаматовой

Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России следует установить полный запрет на любое упоминание актрисы Чулпан Хаматовой, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные меры являются вынужденными, но необходимыми для защиты общества.

Мы наблюдаем за ситуацией давно и видим, что позиция Хаматовой не просто расходится с мнением большинства наших граждан, а находится в прямом противоречии с основами наших духовно-нравственных ценностей. Ее публичные выступления и поддержка определенных организаций наносят ущерб культурному пространству России. Терпеть далее ее присутствие на экранах и в афишах — значит, проявлять слабость в защите нашего суверенитета в сфере культуры. Необходимо внести имя артистки в специальный перечень лиц, чье участие в любых кинематографических, театральных или телевизионных проектах на территории России будет невозможно, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что если актриса на протяжении многих лет проявляет неуважение к народным чувствам, памяти предков и государственным интересам, то ее право на публичность должно быть полностью ограничено. По словам депутата, это вопрос ответственности перед будущими поколениями.

Механизм прост и очевиден: на законодательном уровне мы обязаны создать надежный заслон против тех, кто использует свою популярность во зло. Производственным компаниям, телеканалам и площадкам будут даны четкие указания. Финансирование из любых источников, в том числе государственных, должно быть запрещено для проектов с участием таких людей. У нас множество талантливых артистов, которые всей душой любят свою страну и служат ей своим искусством. Их имена должны быть на афишах, а не имена тех, кто эту страну порочит, — резюмировал Иванов.

Ранее Иванов заявил, что любые творческие проекты певицы Лаймы Вайкуле не должны допускаться к распространению на территории России. По его словам, исполнительница проявила неуважение, выпустив композицию на украинском языке.

