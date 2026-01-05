Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 16:12

«Блестящая работа»: Сладков нашел в России аналог операции с Мадуро

Сладков провел параллель между операцией с Мадуро и Януковичем

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале провел параллели между операцией по захвату Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро и эвакуацией Москвой экс-президента Украины Виктора Януковича. Он сообщил, что американцам Мадуро «выдали на блюдечке» его же соратники, а российские специалисты действовали в окружении западных спецслужб и украинских националистов. При этом он назвал блестящей работу по склонению венесуэльских элит к предательству.

Единственное, и очень важное, — американцы сумели отработать с венесуэльскими элитами, склонив их к предательству, это была блестящая работа спецслужб США, — отметил Сладков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская операция в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны. Он назвал атаку на Венесуэлу и арест Мадуро «впечатляющими».

До этого американский лидер поделился информацией о том, как проходила операция по задержанию венесуэльского лидера. Он рассказал, что Мадуро и его жену пришлось вывезти на борту вертолета, после чего их сопроводили на корабль. Путь политика и его жены завершился в Нью-Йорке.

При этом президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что в захвате Мадуро нет заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force). По словам эксперта, лидера предали в ближайшем окружении.

Виктор Янукович
Николас Мадуро
США
Украина
