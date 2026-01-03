Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль, сообщил глава США Дональд Трамп. Их доставят в Нью-Йорк, уточнил американский лидер на пресс-конференции, которую транслирует телеканал Fox News.

Трамп также заявил о подготовке к «захвату» главы Венесуэлы Николаса Мадуро около четырех дней. По его словам, операция переносилась из-за плохой погоды.

Американский лидер также отметил, что США намерены участвовать в дальнейшем формировании политической ситуации в Венесуэле. По его словам, Вашингтон не может позволить, чтобы место Мадуро занял кто-то нежелательный. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты будут активно вовлечены в вопросы, связанные с нефтяной отраслью страны.

Кроме того, президент утверждает, что его команда проделала колоссальную работу, репетируя операцию с беспрецедентной тщательностью. Военные уверяли его, что подобный маневр неподвластен никакой другой стране.

Если бы вы видели, что там происходило. Я наблюдал за этим буквально как за телевизионным шоу. И если бы вы увидели скорость — ту самую «скорость и силу», как они это называют. Это было просто поразительно, — добавил глава государства.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявили обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка в наркотерроризме, ввозе запрещенных веществ и владении оружием. Президент и его жена предстанут перед американским правосудием, уточнила она.