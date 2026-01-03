Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:45

Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы

Трамп: Мадуро вывезли на вертолете и доставят в Нью-Йорк на корабле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль, сообщил глава США Дональд Трамп. Их доставят в Нью-Йорк, уточнил американский лидер на пресс-конференции, которую транслирует телеканал Fox News.

Трамп также заявил о подготовке к «захвату» главы Венесуэлы Николаса Мадуро около четырех дней. По его словам, операция переносилась из-за плохой погоды.

Американский лидер также отметил, что США намерены участвовать в дальнейшем формировании политической ситуации в Венесуэле. По его словам, Вашингтон не может позволить, чтобы место Мадуро занял кто-то нежелательный. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты будут активно вовлечены в вопросы, связанные с нефтяной отраслью страны.

Кроме того, президент утверждает, что его команда проделала колоссальную работу, репетируя операцию с беспрецедентной тщательностью. Военные уверяли его, что подобный маневр неподвластен никакой другой стране.

Если бы вы видели, что там происходило. Я наблюдал за этим буквально как за телевизионным шоу. И если бы вы увидели скорость — ту самую «скорость и силу», как они это называют. Это было просто поразительно, — добавил глава государства.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявили обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка в наркотерроризме, ввозе запрещенных веществ и владении оружием. Президент и его жена предстанут перед американским правосудием, уточнила она.

Дональд Трамп
США
Николас Мадуро
Венесуэла
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Словакии набросились на США из-за атаки на Каракас
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.