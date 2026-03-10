ЕС придумал, кому еще из россиян запретит въезжать в страны союза

ЕС придумал, кому еще из россиян запретит въезжать в страны союза «Известия»: ЕС готов запретить въезд в Европу родственникам бойцов спецоперации

Евросоюз рассматривает возможность расширения визовых ограничений для россиян, пишет газета «Известия». Вслед за запретом на въезд для участников спецоперации, Брюссель может распространить санкции и на членов их семей, заявил евродепутат от Чехии Томаш Здеховски, комментируя инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС заявила о намерении Евросоюза запретить въезд всем россиянам, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. По словам Здеховски, эта мера может быть расширена.

Это ограничение может распространиться и на членов семей участников СВО, — приводит издание слова евродепутата.

Здеховски подчеркнул, что участники боевых действий не должны пользоваться привилегией свободного въезда в ЕС в туристических целях. Он также отметил, что любые ограничения обязаны соответствовать законодательству Евросоюза и быть реализуемыми на практике. Обсуждение вопроса о распространении санкций на родственников требует тщательной юридической оценки и широкого политического консенсуса.

Под ограничения потенциально могут попасть до двух миллионов человек, если учитывать только супругов и детей военнослужащих. Однако эксперты сомневаются, что у стран ЕС появится полная база участников СВО, что сделает контроль за исполнением запрета крайне сложным.

Ранее сообщалось, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассматривает вариант ослабления санкций против российской нефти. Решение может быть связано с резким падением цены на энергоресурс марки Brent.