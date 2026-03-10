Трамп в ресторане едва отбился от гиперактивного посетителя

Визит президента США Дональда Трампа в венесуэльский ресторан «Эль Арепазо» во Флориде закончился курьезом, передает РИА Новости. Обычное рукопожатие с пожилым гостем заведения превратилось в испытание для республиканца. Мужчина схватил его за палец и долго не желал отпускать.

По пути в аэропорт глава Белого дома решил заглянуть в ресторан, расположенный неподалеку от площадки мероприятия. В заведении президент провел около пяти минут, пообщался с владельцем и персоналом, а также заслужил одобрительные возгласы и аплодисменты посетителей.

Я собираюсь раздобыть еду на борт номер один, — заявил американский лидер публике, объясняя цель своего визита.

Перед уходом Трамп решил поприветствовать одного из пожилых гостей и протянул ему руку. Однако обратно конечность президента вернулась не сразу. Посетитель крепко сжал его средний палец и начал притягивать руку к себе. В итоге, чтобы освободиться, политику пришлось обернуться и выслушать то, что хотел сказать настойчивый избиратель.