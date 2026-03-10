Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 04:27

Трамп в ресторане едва отбился от гиперактивного посетителя

РИА Новости: назойливый посетитель ресторана вцепился в палец Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Визит президента США Дональда Трампа в венесуэльский ресторан «Эль Арепазо» во Флориде закончился курьезом, передает РИА Новости. Обычное рукопожатие с пожилым гостем заведения превратилось в испытание для республиканца. Мужчина схватил его за палец и долго не желал отпускать.

По пути в аэропорт глава Белого дома решил заглянуть в ресторан, расположенный неподалеку от площадки мероприятия. В заведении президент провел около пяти минут, пообщался с владельцем и персоналом, а также заслужил одобрительные возгласы и аплодисменты посетителей.

Я собираюсь раздобыть еду на борт номер один, — заявил американский лидер публике, объясняя цель своего визита.

Перед уходом Трамп решил поприветствовать одного из пожилых гостей и протянул ему руку. Однако обратно конечность президента вернулась не сразу. Посетитель крепко сжал его средний палец и начал притягивать руку к себе. В итоге, чтобы освободиться, политику пришлось обернуться и выслушать то, что хотел сказать настойчивый избиратель.

США
Дональд Трамп
курьезы
рестораны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп надеется, что ему удалось впечатлить Путина
Трамп в ресторане едва отбился от гиперактивного посетителя
Умер раскрывший Уотергейтский скандал американский политик
Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Приамурье
Роман с коллегой, похудение, долги: куда пропала Елена Воробей
ВСУ уличили в создании «иллюзии прорыва» ради денег инвесторов
«По-дружески»: Трамп нацелился на еще одну страну
Перечислены страны, призывавшие Иран к прекращению огня
Трамп не ожидал, что будет так часто «гонять» военных США
Мирра Андреева не вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Названы даты следующих длинных выходных после 8 Марта
Стало известно, может ли Британия конфисковать средства от продажи «Челси»
Удар Ирана по столице Бахрейна привел к жертвам
100-летие, смерть двух жен, ссора с Пугачевой: как живет композитор Зацепин
Трамп критично высказался о новом лидере Ирана
Подростки пострадали в массовой драке в ярославском ТЦ
В кармане погибшего бойца ВСУ нашли тетрадь с личным бюджетом
В двух отраслях зафиксировали среднюю зарплату выше 500 тыс. рублей
КСИР поставил условия для прохода через Ормузский пролив
«Военных не было»: туристы рассказали об обстановке в аэропорту Дубая
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.