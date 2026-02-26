Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:52

«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию

Гладков рассказал, что житель Белгородской области отказался подвезти его

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что местный житель отказался подвезти его, когда он возвращался в Белгород из командировки. Глава региона добавил, что отнесся с пониманием к решению земляка. Однако Гладков допустил, что у граждан может быть обида на местное руководство и пообещал прояснить этот вопрос.

Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно — зачем, непонятно, что хотят... Но, если честно, мне показалось, что есть какая‑то внутренняя обида к власти, или областной, или местной, — отметил Гладков.

Ранее он опубликовал видео, на котором птицы во время сигнала ракетной тревоги начали кружить, не покидая одного места. Глава региона признался, что наблюдает подобное явление впервые.

Кроме того, губернатор попросил граждан, проживающих в прифронтовых и приграничных территориях, отказаться от ношения камуфлированной одежды. Это связано с возросшим числом атак беспилотников и FPV-дронов, которые нацелены на людей в военной форме.

Также Гладков сообщил, что во время объезда городских объектов в Белгороде попал под ракетный обстрел. Он вместе со специалистами был вынужден экстренно укрыться.

Вячеслав Гладков
губернаторы
Белгородская область
россияне
курьезы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.