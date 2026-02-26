«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию Гладков рассказал, что житель Белгородской области отказался подвезти его

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что местный житель отказался подвезти его, когда он возвращался в Белгород из командировки. Глава региона добавил, что отнесся с пониманием к решению земляка. Однако Гладков допустил, что у граждан может быть обида на местное руководство и пообещал прояснить этот вопрос.

Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно — зачем, непонятно, что хотят... Но, если честно, мне показалось, что есть какая‑то внутренняя обида к власти, или областной, или местной, — отметил Гладков.

Ранее он опубликовал видео, на котором птицы во время сигнала ракетной тревоги начали кружить, не покидая одного места. Глава региона признался, что наблюдает подобное явление впервые.

Кроме того, губернатор попросил граждан, проживающих в прифронтовых и приграничных территориях, отказаться от ношения камуфлированной одежды. Это связано с возросшим числом атак беспилотников и FPV-дронов, которые нацелены на людей в военной форме.

Также Гладков сообщил, что во время объезда городских объектов в Белгороде попал под ракетный обстрел. Он вместе со специалистами был вынужден экстренно укрыться.