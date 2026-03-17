Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии

В Белгородской области большегрузный самосвал на Лебединском ГОКе в Белгородской области, сообщили странице предприятия во «ВКонтакте». В результате погибли пять работников ремонтной бригады.
В карьере Лебединского ГОКа произошел несчастный случай с работниками двух подрядных организаций. Большегрузный самосвал, принадлежащий подрядчику, перевозил горную массу и совершил наезд на автомобиль УАЗ. В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли, — уточнили на предприятии.