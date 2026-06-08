Автомобиль на скорости врезался в жилой дом в Иркутской области

Автомобиль на скорости врезался в жилой дом в Иркутской области

В Бодайбо Иркутской области автомобиль на скорости врезался в жилой дом, снеся одну из его стен, пишет Angarsky со ссылкой на очевидцев. Машина практически оказалась в ванной комнате. Авария произошла на улице Стояновича.

ДТП обошлось без пострадавших. После аварии никто из жильцов дома не вызвал экстренные службы. По словам очевидцев, почти сразу после удара к дому подъехал эвакуатор и увез разбитую машину.

В полицию обратились сами местные жители. Правоохранители нашли автомобиль через камеры видеонаблюдения. Сейчас они выяснят все обстоятельства произошедшего.

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