Женщинам раскрыли, какие летние мужские вещи подойдут для стильных образов

Женщины могут найти в мужском отделе футболки из плотного хлопка по более низким ценам, рассказала в беседе с LIFE.ru дизайнер Олеся Алевтини. Она также посоветовала обратить внимание на галстуки. Такой аксессуар можно сочетать не только с рубашками, но и с футболками и шортами для создания смелых образов.

Женские футболки часто шьют из тонкого, почти прозрачного хлопка. На солнце ткань просвечивает, и приходится подбирать нижний слой. Мужские модели делают из более плотного материала, при этом хлопок остается дышащим. Белую футболку можно носить без опасений. Цена часто ниже: за тот же качественный хлопок вы платите меньше, потому что мужские вещи не облагаются так называемым розовым налогом, — отметила Алевтини.

Она порекомендовала присмотреться к мужским ремням — они часто изготовлены из более прочной кожи и оснащены надежной фурнитурой. По словам эксперта, некоторые сумки-шоперы из коллекций для мужчин могут отлично вписаться в женский гардероб. Как правило, они отличаются вместительностью, прочностью и длинными ручками.

Дизайнер добавила, что мужские рубашки в отличие от женских моделей редко перегружены декоративными элементами — их можно носить как самостоятельно, так и поверх майки или футболки. Еще одним хорошим приобретением могут стать бермуды для мужчин. Они подойдут для создания нестрогих и универсальных образов.

Ранее врач Екатерина Сысоева напомнила, что светлая одежда из натуральных тканей помогает легче перенести жару. По ее словам, качественные солнцезащитные очки также предотвращают перегрев, снижая нагрузку на зрение.