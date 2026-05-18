Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной Терапевт Сысоева: светлая одежда из натуральных тканей помогает пережить жару

Светлая одежда из натуральных тканей поможет легче перенести жару, сообщила NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, качественные солнцезащитные очки также предотвращают перегрев, снижая нагрузку на зрение.

В жаркую погоду предпочтительна легкая светлая одежда из натуральных тканей, защищающая кожу от прямых солнечных лучей. Головной убор и солнцезащитные очки уменьшают нагрузку на глаза и предотвращают перегрев, а свободный крой способствует вентиляции и терморегуляции, — сказала Сысоева.

Раннее сообщалось, что известные стилисты — Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди — назвали льняные брюки лучшей одеждой в жару. Они заняли первую строчку в списке подходящих вещей. Помимо этого, эксперты отнесли к комфортной для жарких дней одежде платье-трапецию без рукавов и юбку в пол.