Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной

Светлая одежда из натуральных тканей поможет легче перенести жару, сообщила NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, качественные солнцезащитные очки также предотвращают перегрев, снижая нагрузку на зрение.
В жаркую погоду предпочтительна легкая светлая одежда из натуральных тканей, защищающая кожу от прямых солнечных лучей. Головной убор и солнцезащитные очки уменьшают нагрузку на глаза и предотвращают перегрев, а свободный крой способствует вентиляции и терморегуляции, — сказала Сысоева.
Раннее сообщалось, что известные стилисты — Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди — назвали льняные брюки лучшей одеждой в жару. Они заняли первую строчку в списке подходящих вещей. Помимо этого, эксперты отнесли к комфортной для жарких дней одежде платье-трапецию без рукавов и юбку в пол.